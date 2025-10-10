Detienen en Roda a tres personas por delitos contra la salud pública

Imagen de las cajas con marihuana que encontraron en uno de los vehículos.Cedida

Agentes de la Policía Local de Roda de Berà detuvieron el miércoles por la mañana, en torno a las 11:30h, dos ciudadanos albaneses de 46 y 52 años, vecinos de Salou, por un presunto delito contra la salud pública, al trasladar marihuana dentro de su vehículo.

Durante uno de los controles que habitualmente efectúa el cuerpo policial en las entradas y salidas del municipio, en este caso en el barrio del Francaset, los agentes identificaron una furgoneta sospechosa. Después de ser identificados se comprobó que la carga que transportaban dentro, un total de 3 cajas, eran 264 plantas de marihuana en fase de iniciación y varias macetas.

Ante los hechos, se procedió a la detención del conductor y del acompañante del vehículo. Una vez practicadas las primeras diligencias policiales y cumplimentados los derechos de las personas detenidas, fueron trasladados, así como las plantas intervenidas, en la comisaría de distrito de los Mossos d'Esquadra de Torredembarra, para al inicio de la investigación y presentación ante la autoridad judicial.

También el miércoles, en torno a las 23:50 horas, los agentes detuvieron una tercera persona por un presunto delito contra la salud pública, un ciudadano de nacionalidad española, de 53 años y vecino de l'Hospitalet de Llobregat, durante un control policial en el barrio de Costa Daurada.

Los policías intentaron parar el vehículo que la persona conducía, pero mientras se acercaba al puesto de control este aceleró bruscamente y huyó del lugar a gran velocidad. Las patrullas de servicio iniciaron el seguimiento del coche, el cual fue abandonado por el conductor unos metros después. El individuo continuó la huida a pie, pero finalmente fue interceptado.

En el examen del vehículo, la Policía Local encontró una gran cantidad de sustancias estupefacientes, como ketamina, metanfetamina, marihuana y cristal, así como dinero en efectivo, diferentes teléfonos móviles, una bascula de precisión y varios envoltorios de plástico.

Ante los hechos, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito contra la salud pública. El individuo fue trasladado a la comisaría del cuerpo de Mossos d'Esquadra de Torredembarra, donde se iniciará la investigación y la presentación ante la autoridad judicial.