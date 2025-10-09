PortAventura impulsa los EcoEduca School Days para concienciar a los jóvenes sobre sostenibilidad

Uno de los participantes de la segunda edición de los EcoEduca School Days, en el Gran Teatro Imperial.Cedida

PortAventura World volverá a convertirse en un gran espacio educativo con motivo de la tercera edición de los EcoEduca School Days, una iniciativa que se celebrará los próximos 15 y 16 de octubre y que reunirá más de 2.500 alumnos y profesores de primaria y secundaria. El objetivo es sensibilizar las nuevas generaciones sobre la importancia de la sostenibilidad a través de actividades dinámicas que combinan aprendizaje y entretenimiento.

Organizada en colaboración con Talent Factory y la Fundación Talento, el encuentro propondrá un amplio abanico de talleres, gincanas y un hackató de ideas sostenibles en que los estudiantes tendrán que dar respuesta a retos reales planteados por empresas comprometidas con el medio ambiente. Todo, con una metodología participativa basada en el design thinking, que promueve la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico.

La programación se dividirá en dos modalidades adaptadas a las diferentes edades. Los estudiantes de más de 13 años participarán en el Talent Junior, donde afrontarán desafíos propuestos por compañías como PortAventura World, Danone, Purina, Snack'In, The Style Outlets y The Magnum Ice Cream Company. Los más pequeños, por su parte, disfrutarán de Talent Kids, una versión más lúdica con talleres y dinámicas diseñadas para aprender jugando y comprender la importancia de cuidar el planeta.

Desde su creación, los EcoEduca School Days han reunido más de 4.000 estudiantes y profesores, y han dado lugar a cerca de 170 propuestas innovadoras en materia de sostenibilidad, consolidándose como una cita de referencia en educación ambiental y emprendeduría juvenil.

En esta edición, también participarán empresas y entidades como Gravity Wave, e-Tech Racing, Staedtler, Lacasitos, la Fundació Talent y Jovi, que ofrecerán actividades y materiales educativos para enriquecer la experiencia de los participantes. Además, los jóvenes podrán conocer la historia inspiradora de Núria Capdevila Ruiz, emprendedora y activista climática de 22 años, creadora del proyecto Arbre Team, nacido después de un incendio en su pueblo y convertido hoy en un referente en sostenibilidad y emprendeduría social.

“Con EcoEduca School Days queremos acercar a los más jóvenes los valores de la sostenibilidad a través de la práctica y la innovación, reforzando nuestro compromiso como compañía B Corp para generar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta,” ha destacado Choni Fernández, directora de sostenibilidad, cliente y comunicación de PortAventura World.