PortAventura impulsa los EcoEduca School Days para concienciar a los jóvenes sobre sostenibilidad

En la tercera edición 2025 más de 2.500 alumnos y profesores participarán los días 15 y 16 de octubre en talleres, gincanas y experiencias interactivas centradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Uno de los participantes de la segunda edición de los EcoEduca School Days, en el Gran Teatro Imperial.

Uno de los participantes de la segunda edición de los EcoEduca School Days, en el Gran Teatro Imperial.Cedida

PortAventura World volverá a convertirse en un gran espacio educativo con motivo de la tercera edición de los EcoEduca School Days, una iniciativa que se celebrará los próximos 15 y 16 de octubre y que reunirá más de 2.500 alumnos y profesores de primaria y secundaria. El objetivo es sensibilizar las nuevas generaciones sobre la importancia de la sostenibilidad a través de actividades dinámicas que combinan aprendizaje y entretenimiento.

Organizada en colaboración con Talent Factory y la Fundación Talento, el encuentro propondrá un amplio abanico de talleres, gincanas y un hackató de ideas sostenibles en que los estudiantes tendrán que dar respuesta a retos reales planteados por empresas comprometidas con el medio ambiente. Todo, con una metodología participativa basada en el design thinking, que promueve la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico.

La programación se dividirá en dos modalidades adaptadas a las diferentes edades. Los estudiantes de más de 13 años participarán en el Talent Junior, donde afrontarán desafíos propuestos por compañías como PortAventura World, Danone, Purina, Snack'In, The Style Outlets y The Magnum Ice Cream Company. Los más pequeños, por su parte, disfrutarán de Talent Kids, una versión más lúdica con talleres y dinámicas diseñadas para aprender jugando y comprender la importancia de cuidar el planeta.

Desde su creación, los EcoEduca School Days han reunido más de 4.000 estudiantes y profesores, y han dado lugar a cerca de 170 propuestas innovadoras en materia de sostenibilidad, consolidándose como una cita de referencia en educación ambiental y emprendeduría juvenil.

En esta edición, también participarán empresas y entidades como Gravity Wave, e-Tech Racing, Staedtler, Lacasitos, la Fundació Talent y Jovi, que ofrecerán actividades y materiales educativos para enriquecer la experiencia de los participantes. Además, los jóvenes podrán conocer la historia inspiradora de Núria Capdevila Ruiz, emprendedora y activista climática de 22 años, creadora del proyecto Arbre Team, nacido después de un incendio en su pueblo y convertido hoy en un referente en sostenibilidad y emprendeduría social.

“Con EcoEduca School Days queremos acercar a los más jóvenes los valores de la sostenibilidad a través de la práctica y la innovación, reforzando nuestro compromiso como compañía B Corp para generar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta,” ha destacado Choni Fernández, directora de sostenibilidad, cliente y comunicación de PortAventura World.

