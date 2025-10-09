Alertan de posibles crecidas repentinas en barrancos de Tarragona por las fuertes lluvias

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha avisado este jueves de posibles crecidas repentinas en torrentes y barrancos de las comarcas del Montsià y el Baix Ebre a causa de las fuertes lluvias, que han obligado a activar en fase de prealerta el plan de emergencias Inuncat.

En su cuenta de X, Protección Civil ha informado de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) está intensificando la vigilancia en las cuencas fluviales, ante la previsión meteorológica adversa, que apunta a posibles crecidas a lo largo de esta tarde en el sur de Cataluña.

Asimismo, ha recomendado prudencia por la previsión de lluvias intensas y, en consecuencia, pide a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios y se aleje de ríos o rieras con riesgo de inundación.