Territori se reunirá con las plataformas de usuarios para explicarles el estado de las obras de la red ferroviaria

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, se reunirá el próximo lunes con la Xarxa de Plataformes Usuàries del Transport Ferroviari para explicar el estado de las obras a las diferentes líneas de ferrocarril. Asimismo, se les presentará la oficina técnica que coordina los trabajos que se llevan a cabo. Por su parte, los viajeros han reclamado explicaciones sobre por que los datos oficiales publicados no coinciden con las que los usuarios han verificado sobre el terreno, y que se han publicado en el portal Puntual.cat. Paralelamente también han preguntado un informe completo sobre el estado real de las escaleras mecánicas y ascensores de las estaciones, para saber con detalle cuáles están averiados y cuándo se repararán. El encuentro será en la sede del Departamento.