Cruz Roja organiza el 3.º Cóctel-Cena Solidario para recaudar fondos en el Camp de Tarragona

El viernes 7 de noviembre, a las 20 horas, la Cruz Roja ha organizado el III Cóctel-Cena Solidario en el 4R Gran Regina Hotel de Salou. La Noche Solidaria contará con comer, música en vivo y sorteos de experiencias en un acto para recordar y apoyar a las personas vulnerables del Camp de Tarragona. El objetivo es recaudar fondos para llegar a todos los proyectos que facilitan la vida a las personas con las que trabajan cada día.

El año pasado se recaudaron 6.980 € que han sido destinados al proyecto contra la Soledad no Querida de las Personas Mayores, impartido por toda la provincia. Este año, la recaudación se destinará a las Personas en situaciones Vulnerables de la comarca.

El segundo objetivo del acto es reconocer y dar visibilidad en las empresas y entidades comprometidas con el territorio. Por eso, ofrecen una noche solidaria, con una cena selecta de la mano de los chefs del 4R Hotel acompañado de la música en vivo de Irene Colmenero, con un sorteo de experiencias como un fin de semana, una cena para dos, una cesta de comida, una tarde de spa, o una cata en la bodega... Después, se ofrecerá una copa solidaria al ritmo de la Dj Witchpinup.

El precio son 40 € de donación (destinado a los proyectos sociales de la Cruz Roja en el Tarragonès y Terres de l'Ebre). Recuerda que este importe dado cuenta con una deducción fiscal del 80% en la declaración de la renta, por lo que el coste real será de 8 €.