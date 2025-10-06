El Vendrell presenta la segunda jornada de la IV Fira de Salut Comunitària

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Como acto previo a la Fira de Santa Teresa, el próximo jueves 9 de octubre, la plaza Nova del Vendrell acogerá la segunda jornada de la IV Fira de Salut Comunitària de l’Àrea Bàsica de Salut del municipio. Bajo el lema “Pequeños cambios, grandes resultados,” la feria quiere fomentar la salud comunitaria y acercar a los profesionales sanitarios a la ciudadanía, con una jornada llena de actividades divulgativas y talleres prácticos.

La muestra, impulsada por la Xarxa Santa Tecla con la colaboración de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento del Vendrell, se celebrará de 10 a 13 h y de 16 a 19 h, y contará con carpas informativas y participativas donde profesionales de la atención primaria y varias entidades locales ofrecerán información, consejos y talleres sobre bienestar emocional, hábitos de vida saludable, atención sanitaria general y apoyo en emergencias, con la participación de Protección Civil y Cruz Roja.

En relación con el lema de la edición, la médico de familia Marcela Garay ha destacado que “son muy importantes los pequeños cambios que podemos hacer en los hábitos saludables para la prevención de enfermedades, tener más calidad de vida y también mejorar la salud de nuestra comunidad”.

Por su parte, la concejala de Salud, Montse Martín, ha animado a todo el mundo a participar: “Invito a todo el mundo a acercarse este jueves a la plaza Nova para conocer los recursos y las entidades del Vendrell en relación con la salud y el bienestar”.