Territori está estudiando ampliar frecuencias de trenes entre Barcelona-Tarragona y Reus

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, espera que se empiecen a notar mejoras» del corredor del sur de la red ferroviaria «en las próximas semanas». Paneque ha dicho que, después de las obras llevadas a cabo en Sant Vicenç de Calders y Castelldefels, junto con las del primer trimestre del 2026 en Sant Feliu de Llobregat, tienen que llevar esta percepción.

La titular de Territori ha anunciado que se está estudiando ampliar frecuencias de trenes entre Barcelona-Tarragona y Reus. Por otra parte, la consellera, durante su intervención en la jornada El derecho a la vivienda: retos y soluciones, organizada por elDiario.es, ha explicado que se trabaja para «avanzar» en la gobernanza del aeropuerto del Prat.

Paneque ha afirmado que la red ferroviaria está en un momento de «mejora progresiva» y espera que las incidencias en el servicio «vayan mejorando». Sin embargo, ha puntualizado que la infraestructura tiene «deficiencias evidentes». En esta línea, ha recordado que al principio del 2026 llegarán 110 trenes que se irán añadiendo a la circulación.

La titular de Territori también ha explicado que se están evaluando «las diferentes maneras» para «avanzar» en la gobernanza del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-el Prat. La también portavoz del Govern ha puntualizado que tiene que estar «en el marco normativo vigente», pero ha dejado claro que «es bueno que las instituciones implicadas puedan tener un papel más importante».