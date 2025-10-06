La T-3126 entre Capçanes y Guiamets quedará cortada totalmente a partir de hoy

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Les obras de mejora puntuales sobre la carretera T-3126, entre Capçanes y Guiamets, la mantendrá cortada totalmente hasta el próximo miércoles, según las previsiones. Los trabajos se llevarán a cabo para estabilizar el talud entre los puntos kilométricos 0+260 y el 0+920, según ha informado la Diputación. El horario previsto para la restricción del tramo es de 8h a 13h, y de 14h a 18h. Según el informe, el objetivo es mejorar la seguridad para los vecinos de la zona que lleven a cabo trabajos agrícolas.