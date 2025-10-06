Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha denunciado la pérdida de paradas de bus en la provincia de Tarragona por la nueva Ley de Movilidad Sostenible. La diputada Elisa Vedrina ha alertado que cerca de 5.000 viajeros se verán afectados por una norma impulsada por los socialistas que elimina paradas intermedias de autobuses de competencia estatal en la provincia de Tarragona.

Según la diputada, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende reducir las paradas de estos tipos de servicios, hecho que provocará, nuevamente, «un nuevo perjuicio a los tarraconenses». «No queremos perder más paradas, horarios, frecuencias ni servicios en los municipios de Tarragona. El ministro Puente quiere recortar 3 de cada 4 paradas y la mitad de las rutas», ha indicado Vedrina.

Localidades como Ulldecona, La Sénia, l'Aldea, Torredembarra, Batea, Arnes o Móra d'Ebre podrían perder el servicio público, según los planes del gobierno socialista. «El texto actual de la ley no garantiza los recursos para mantener los servicios tal como se hacen en la actualidad, porque sólo se prevén 40 millones de euros ante unas necesidades de 120 millones para el conjunto de España», ha expresado la diputada.

El Partido Popular presentará enmiendas a la propuesta de ley que se debatirá este miércoles en el Congreso de los Diputados. Entre las demandas, que el Gobierno no pueda modificar ni suprimir rutas, paradas, frecuencias y horarios del mapa concesional en vigor en la entrada de la ley, así como establecer con las comunidades autónomas la creación de nuevos servicios de transporte en aquellas paradas que se pretenda eliminar.