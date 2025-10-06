Cambrils celebra la llegada de los hermanos la Salle hace 125 años con una escultura conmemorativa

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La historia de los hermanos de la Salle en Cambrils ha cumplido 125 años desde su llegada, un hito que se conmemoró el pasado viernes. El escultor David Callau dio forma al hecho con la escultura «Temps de la Salle», con una inauguración de manos del socio más antiguo de la entidad, Lluís Recasens Colom. La escultura, situada en el paseo Sant Joan Baptista de la Salle, tiene casi tres metros de altura y simboliza los valores de la escuela cristiana que la entidad ha divulgado durante su siglo y cuarto de existencia.