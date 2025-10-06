El Ayuntamiento de Valls ofrece hasta 15.000 euros para rehabilitar viviendas y ponerlos en alquiler social

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valls, a través de la Oficina Local d’Habitatge (OLH), ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinada a fomentar la rehabilitación de viviendas vacías y su incorporación en la Borsa de Lloguer Social. La iniciativa busca movilizar pisos desocupados del municipio y ponerles a disposición de familias que necesitan un alojamiento digno y asequible.

La convocatoria contempla dos líneas de subvenciones dirigidas a personas propietarias de viviendas situadas dentro del término municipal:

La línea 1 está pensada para propietarios que realicen obras de reforma en viviendas vacías y los incorporen a la Bolsa de Alquiler Social gestionada por el OLH. Les actuaciones subvencionables incluyen mejoras de habitabilidad, adecuación de instalaciones (agua, gas, electricidad, calefacción y saneamiento), reformas de baños y cocinas, mejoras de aislamiento térmico o acústico, reparación de elementos deteriorados y eliminación de barreras arquitectónicas.

La línea 2 en cambio, está dirigida a propietarios de viviendas ya tuteladas por la OLH que quieran llevar a cabo mejoras de eficiencia energética y sostenibilidad, como el aislamiento de fachadas, tierras y cubiertas, o la mejora de los cierres, con el objetivo de reducir el consumo energético.

Les subvenciones pueden llegar a cubrir hasta el 100% del presupuesto, con un máximo de 15.000 euros por vivienda. En función de las actuaciones, las ayudas pueden alcanzar 4.000 euros para reformas de cocina, 3.000 para aislamientos y mejoras energéticas, 2.500 para reformas de baños, 2.000 por renovación de instalaciones eléctricas o reposición de elementos deteriorados, 1.000 para mejoras de saneamiento o agua y 500 para actuaciones de gas.

Requisitos y tramitación

Para poder beneficiarse de las ayudas, las viviendas tienen que destinarse a la Bolsa de Alquiler Social durante un periodo mínimo de cinco años, ajustar el precio del alquiler a la fórmula establecida por la OLH y obtener la cédula de habitabilidad una vez finalizadas las obras. Además, las actuaciones no pueden haberse iniciado antes de presentar la solicitud.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 31 de octubre de 2025. Aquellas personas interesadas pueden tramitarlas presencialmente en la Oficina d’Atenció a la Ciutadania o telemáticamente a través de la Seu Electrónica de l'Ajuntament de Valls.