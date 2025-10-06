El Ayuntamiento de Cambrils renueva el convenio con el Nàutic Parc

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha renovado el convenio con la entidad Nàutic Parc-Estació Nàutica Costa Daurada. Un acuerdo firmado por un total de 52.000 euros, que dará continuidad al proyecto de Cambrils dentro de la institución que incorpora ocho municipios, entre ellos también Salou, Mont-roig del Camp, l'Ametlla de Mar y Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

El convenio pretende dinamizar el comercio a escala internacional durante el 2025, y garantizar la promoción del municipio para impulsarlo económicamente a través de la entidad, especialmente en el ámbito del alojamiento en el municipio y las actividades turísticas en el mar. Incluirá la incorporación del municipio en la asistencia a ferias, talleres y viajes empresariales, así como reforzará los acuerdos con otras agencias, operadores y plataformas comerciales, muy relacionadas con el turismo náutico.

Será la 24.ª temporada de un convenio que se mantiene vigente, y que la concejala de Turismo, Patrícia de Miguel, ha valorado durante el acto «positivamente para seguir impulsando las experiencias náuticas y deportivas atractivas, adaptadas a todos los tipos de públicos».