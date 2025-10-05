La AEMET activa la alerta en Tarragona por fuertes vientos y oleaje

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos en las comunidades de Cataluña y las Baleares ante los fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, y el oleaje que azotará sobre todo el litoral.

En Cataluña se ha activado a más aviso 'naranja' (riesgo importante) en el Ampurdán (Girona), ante la previsión que se registren olas de hasta cuatro metros al litoral, según los datos del AEMET, que ha activado avisos de nivel 'amarillo' (riesgo) en la misma zona y en el litoral y el prelitoral sur de la provincia de Tarragona ante los fuertes vientos.

Les temperaturas bajarán hoy a gran parte del país, un descenso que será notable a la mitad nordeste peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha anunciado que la semana que viene será, en términos generales, más cálida y seca de lo que es normal para la época del año en la mayor parte de España.