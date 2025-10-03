Política
El Ayuntamiento de Cambrils firma un convenio con el Arquebisbat de Tarragona para que el Jardí de l'Ermita sea un parque abierto
El acuerdo tiene una vigencia de quince años, prorrogable en periodos de cinco años si las partes lo quieren
El Ayuntamiento de Cambrils y el Arzobispado de Tarragona han firmado un convenio a fin de que el jardín exterior de la ermita de la Virgen de Cambrils sea un espacio verde abierto al público. El objetivo es destinar este espacio histórico a usos relacionados con la cultura y el ocio. El jardín es un sitio de paso para acceder a la ermita, la torre museo y la cripta, y el consistorio ya organiza actividades. El acuerdo tiene una vigencia de quince años y se podrá prorrogar por periodos de cinco años, si las dos partes están interesadas. Así, la parroquia cede el jardín gratuitamente y el consistorio asume los gastos de mantenimiento y gestión del espacio, incluidos los suministros de agua y energía, jardinería y mobiliario.