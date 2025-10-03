El Ayuntamiento de Cambrils firma un convenio con el Arquebisbat de Tarragona para que el Jardí de l'Ermita sea un parque abierto

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils y el Arzobispado de Tarragona han firmado un convenio a fin de que el jardín exterior de la ermita de la Virgen de Cambrils sea un espacio verde abierto al público. El objetivo es destinar este espacio histórico a usos relacionados con la cultura y el ocio. El jardín es un sitio de paso para acceder a la ermita, la torre museo y la cripta, y el consistorio ya organiza actividades. El acuerdo tiene una vigencia de quince años y se podrá prorrogar por periodos de cinco años, si las dos partes están interesadas. Así, la parroquia cede el jardín gratuitamente y el consistorio asume los gastos de mantenimiento y gestión del espacio, incluidos los suministros de agua y energía, jardinería y mobiliario.