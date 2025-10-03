Ematsa invierte 950.000 € en la conexión de la red de abastecimiento entre los sectores PP9 y PP10 de Campclar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona (Ematsa) ha iniciado esta semana las obras para instalar una nueva cañería que conectará el Polígono PP9 con el nuevo sector PP10 de Campclar. El proyecto cuenta con un presupuesto de 950.000 € y tiene una duración prevista de seis meses.

La infraestructura se desplegará desde el PP9, pasando al lado del campo de fútbol de la Floresta y atravesando bajo la carretera T-11 sin afectar al tráfico. A ambos lados de la calle Riu Siurana, la nueva cañería conectará con la red existente en la rambla de Ponent y con el sector PP10, garantizando así el suministro de agua a los nuevos desarrollos urbanísticos de la zona.

Durante los trabajos se producirán cortes parciales de circulación y se verá afectado el aparcamiento en la zona, con circuitos alternativos habilitados para minimizar las molestias. También serán necesarios cortes puntuales del suministro de agua. Ematsa recuerda que los vecinos pueden activar el servicio de alertas gratuito por correo electrónico para recibir avisos sobre cortes e incidencias a través de la Oficina Virtual o al teléfono 900 550 555.