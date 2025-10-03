Los trenes del R2, R2 Sur, R14, R15, R16 y R17 circulan con retrasos por el atropello de una persona en Castelldefels

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los trenes de las líneas R2, R2 Sur, R14, R15, R16 y R17 circulan este viernes al mediodía con retrasos después de que un tren Talgo haya atropellado una persona a la estación de Playa Castelldefels. Según indican desde Renfe, hay demoras de más de 40 minutos por término medio en Rodalies (R2 Sur) y de 70 minutos aproximadamente en las líneas por término medio distancia. Poco antes de las 2 del mediodía se ha interrumpido la circulación a las dos vías después de que los cuerpos policiales y de emergencias lo hayan pedido por el atropello de una persona. Ha estado en un punto de paso no autorizado, informa Adif. Una hora después, se ha autorizado este tren a reanudar la marcha con una demora de 80 minutos y hacia las 3 se ha restablecido la circulación por las dos vías.