El paro cae un 0,51% en septiembre en la demarcación de Tarragona

El número de personas registradas en paro ha caído un 0,51% este mes de septiembre en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, situando la cifra total de desocupadas en las 37.547, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se trata de 193 menos con respecto al mes de agosto pasado.

El sector servicios sigue concentrando la pérdida más importante de empleo con 26.318 (-241), seguido de lejos de la industria con 3.239 (-62) y la construcción 3.121 (-9). Con respecto a la agricultura cierra el mes con 1.330 personas paradas, manteniéndose con los mismos datos. Por otra parte, las mujeres representan 22.117 y los hombres 15.430 de las personas paradas, y los menores de 25 años son 2.984.

Con respecto a la afiliación en la Seguridad Social, se han reducido en 6.662 los afiliados con respecto a agosto, cifrándose en 358.710, un -1,81% menos. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la variación anual sigue presentando cifras positivas, con 7.467 afiliados más que el 2024, un 2,13%. Aunque el mes de agosto se registraron 7.660 afiliados más que el 2024.