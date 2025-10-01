Torredembarra mantiene las 3.000 toneladas de residuos recogidas en verano

Con la llegada de octubre, se ha activado el dispositivo ordinario de recogida y limpieza, que se mantendrá hasta el 31 de mayo.Cedida

Durante los meses de verano, del 1 de junio al 30 de septiembre, Torredembarra ha recogido cerca de 3.000 toneladas de residuos, prácticamente la misma cifra que el año pasado (un 0,3% menos). A pesar de la estabilidad interanual, el volumen generado en verano es por término medio un 47% superior al de la temporada ordinaria, un hecho que pone de manifiesto el incremento de población en temporada alta y el carácter turístico del municipio.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Residuos y Limpieza Vial, hace una valoración positiva del dispositivo especial de verano, que ha contado con un refuerzo de recursos y servicios.

Del total de residuos, el 64,96% corresponde a la fracción de rechazo, mientras que el 35,04% restante se reparte entre orgánica, papel y cartón, envases, vidrio, poda y voluminosos. El concejal de Residuos y Limpieza Vial, Raúl García, ha destacado que «necesitamos seguir mejorando en la separación de residuos y reduciendo la fracción de rechazo. Es un reto compartido que nos permitirá avanzar hacia un modelo más sostenible y económicamente eficiente».

El servicio de recogida puerta a puerta ha funcionado correctamente, con sólo incidencias puntuales en puntos concretos, cosa que demuestra la adaptación de la ciudadanía al sistema. La recogida comercial extraordinaria en la fachada marítima también ha funcionado adecuadamente, gracias a la coordinación entre departamentos y en la campaña informativa difundida a través de canales municipales como la web, las redes sociales, la aplicación Viu La Torre y el canal de WhatsApp de Comerç Local.

Durante el verano, también se ha llevado a cabo una limpieza intensiva de contenedores comerciales (99 de orgánica, un 82% del total, y 54 de vidrio, un 44%) y se han gestionado más de 60 incidencias, de las cuales 42 se canalizaron a través de Viu La Torre.

Con la llegada de octubre, se ha activado el dispositivo ordinario de recogida y limpieza, que se mantendrá hasta el 31 de mayo. La recogida puerta a puerta domiciliaria y comercial se puede consultar en los canales municipales, con algunas excepciones, como la no recogida de vidrio comercial los jueves —excepto en el pueblo y en el polígono— ni la recogida en la fachada marítima los domingos.

Se mantienen activos servicios complementarios como la recogida gratuita de voluminosos, el centro de reciclaje|desechería municipal, la recogida de poda con cita previa y la gestión de incidencias a través de la aplicación Viu La Torre.

El concejal Raúl García ha remarcado que “la gestión eficiente de los servicios requiere un esfuerzo constante por parte del Ayuntamiento, pero también una actitud responsable por parte de la ciudadanía y del tejido comercial, especialmente en las zonas con más presión de actividad”.