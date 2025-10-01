La Policía Local de Cambrils celebra la Festividad de Sant Miquel con reconocimientos y distinciones

Durante el acto se han entregado medallas a la fidelidad a policías que han prestado servicios de forma ininterrumpida en el cuerpo durante 25 añosCedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Cambrils ha conmemorado este martes la Festividad de su patrón, Sant Miquel, con un acto institucional que ha incluido la entrega de distinciones a miembros del cuerpo, otros cuerpos de seguridad y emergencias, ciudadanos y personal del Ayuntamiento por su colaboración y servicios destacados.

El acto, que ha empezado con la formación de toda la plantilla en la plaza del Ayuntamiento, ha continuado en el salón de actos del Casal Municipal de las Personas Mayores con los parlamentos de las autoridades locales. El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha puesto en valor el compromiso y la profesionalidad del cuerpo y ha destacado especialmente los resultados en la lucha contra la venta ambulante ilegal en la Cap Sant Pere. Además, ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja en la reactivación y actualización del proyecto para construir una nueva comisaría.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez, ha agradecido “la implicación, la actitud ejemplar, la humanidad y la generosidad” de los agentes, a la vez que ha reconocido la colaboración de la ciudadanía en la resolución de situaciones complejas. “Cada agente, cada miembro del personal administrativo y cada colaborador contribuye a hacer de Cambrils una ciudad mejor para vivir, visitar o invertir con confianza”, ha afirmado.

El jefe de la Policía Local, Carles Besora, ha remarcado que ser policía es una vocación y una manera de entender la vida. Ha reconocido la tarea de todo el cuerpo, considerándolos “el corazón y el alma de la institución”, y ha agradecido el apoyo de otros cuerpos policiales, los juzgados y la fiscalía. También ha tenido un detalle para las víctimas de Dana y ha subrayado que la seguridad es un esfuerzo colectivo. “Somos continuidad, somos herencia y somos futuro. Detrás de cada uniforme hay una historia, y detrás de cada historia, un relevo que nos proyecta hacia adelante,” ha concluido Besora.

Durante el acto, se ha proyectado un vídeo con el lema “Canvi de torn”, centrado en hijos e hijas de agentes que siguen los pasos de sus padres y madres, reflejando como la vocación de servir y proteger la comunidad se puede transmitir entre generaciones.

Con respecto a los reconocimientos, se han entregado cuatro medallas a la fidelidad en la categoría de plata por|para 25 años de servicio ininterrumpido, así como una Medalla al Mérito Policial en bronce a un agente por|para el rescate de un ciudadano al extranjero|en el extranjero y un Diploma al Mérito Policial a un agente con tres felicitaciones en un año.

Además, se han hecho felicitaciones a una veintena de miembros de la Policía Local, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, profesionales sanitarias, personal municipal y ciudadanos anónimos por actuaciones destacadas en detenciones, rescates, accidentes de tráfico, lucha contra la venta ambulante y apoyo en inundaciones. El acto ha finalizado con el otorgamiento de obsequios a tres policías jubilados este 2025.

Esta festividad de Sant Miquel ha contado con la asistencia de la subdelegada del gobierno a Tarragona, Elisabet Romero, el director territorial de Interior y Seguridad Pública, Carlos Enrique López, y otras autoridades y mandos policiales.