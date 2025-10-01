Los Mossos decomisan 10.207 armas blancas en 9 meses en el marco del plan Daga

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han decomisado 10.207 armas blancas en 9 meses en el marco del plan Daga, activado septiembre del año pasado para prevenir la tenencia de elementos de este tipo. El dato lo ha dado el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria por escrito de ERC, que añade que de las 10.207 intervenciones, 8.464 fueron por infracción administrativa.

Con respecto a incidentes con arma blanca registrados, los Mossos d'Esquadra han atendido 3.550 por toda Cataluña. En estos incidentes ha habido exhibición o utilización o bien de elementos de este tipo o bien de objetos peligrosos. El tipo de incidente más habitual es el robo con violencia o intimidación (un 24%) y la mayoría se han producido en Barcelona (1.577).

Aparte de los robos con violencia o intimidación, los incidentes con armas blancas incluyen las agresiones entre personas (21%), las amenazas o coacciones (17%), personas que causan inseguridad y pelea en espacio público (un 8% en cada caso) y problemas con clientes (2%).

Con respecto a la distribución geográfica de estos incidentes, aparte de los 1.577 registrados en Barcelona también ha habido 736 en la Región Policial Metropolitano Sur, 596 en la Norte, 495 en la de Girona, 383 en la del Camp de Tarragona, 245 en la de las comarcas centrales, 209 en la de Ponent, 67 en la de las Terres de l'Ebre y 26 en la del Pirineo Occidental.

Aparte, entre el 1 de septiembre del 2024 y el 9 de junio del 2025 se han iniciado 6.397 expedientes en materia de tenencia y uso de armas y exhibición de objetos peligrosos, de los cuales 2.179 corresponden a actas policiales levantadas a partir del 18 de septiembre.

Sobre 1.034 de estos expedientes se ha dictado resolución sancionadora. Algunos, una cifra que no se especifica, han acabado sin resolución porque la persona expedientada ha pagado antes de llegar al final del proceso. Hasta el 9 de junio del 2025 quedaban 8.665 expedientes por finalizar.

La información facilitada por la consellera de Interior, Núria Parlon, en ERC como respuesta a la pregunta parlamentaria también especifica que las infracciones en materia de armas suponen aproximadamente el 15% del total de las denunciadas en el marco de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.