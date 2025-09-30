La quinta edición del Vermut Live Music llenará l'Hospitalet de l'Infant de música y gastronomía

El festival está organizado por la Concejalía de Turismo y cuenta con el apoyo de la Asociación de Restauración y Hostelería de l'Hospitalet de l'Infant y el Valle de Laureles.Cedida

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

L'Hospitalet de l'Infant se prepara para acoger el fin de semana del 11 y 12 de octubre la quinta edición del Vermut Live Music, un festival que combina música en directo y gastronomía local bajo el lema “l’Hospitalet de l’Infant sona a cada racó”.

Un total de 19 establecimientos —entre bares, restaurantes y hoteles— ofrecerán actuaciones musicales y propuestas de aperitivo a partir de las 11 h de la mañana, con el objetivo que vecinos y visitantes puedan hacer una ruta por los locales participantes y disfrutar de un vermú musical en un ambiente festivo y relajado. Les actuaciones se alargarán hasta media tarde, con la detrás del sábado prevista a las 16 h y la del domingo a las 15 h.

Una programación para todos los gustos

La quinta edición mantiene la esencia de los años anteriores con una oferta musical variada que incluye jazz, flamenco, pop, rock, rumba, swing, latino y versiones de los años 80 y 90. Participarán 19 grupos y artistas, y como novedad este año la Concejalía de Turismo ha incorporado artistas locales, con actuaciones de On Fire Trio, Leen Loud Band y el cantante Manuel Jeovanny.

Este año cada establecimiento acogerá una sola actuación, y las que coinciden en horario se harán en zonas diferentes de l'Hospitalet de l'Infant, algo que permitirá una mejor distribución del público y evitará la superposición de músicas, asegurando que todo el mundo pueda disfrutar del acontecimiento.

Colaboración público-privada

El festival está organizado por la Concejalía de Turismo con el apoyo de la Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors. La concejala de Turismo y Cultura, Elidia López, ha subrayado que la iniciativa quiere poner en valor la oferta gastronómica y de alojamiento local, dar apoyo a los establecimientos en una época de menor afluencia turística y dinamizar la economía local reforzante tanto el tejido cultural como el sector de la restauración y la hostelería.