La familia de la AEHT crece con una gala de lujo

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Cuando las familias crecen, el ambiente de sobremesa en las comidas y cenas es más intenso, pero sobre todo, más acogedor. La cena anual by San Miguel de la Asociación de Empresas de Hostelería de la provincia de Tarragona (AEHT) estuvo el ejemplo. Nueva edición y nuevo récord, con 450 asistentes a la cita del Restaurante Mas La Boella con una entidad que sigue ampliando su grueso, convirtiéndose en referencia al territorio, con 130 hoteles y 670 restaurantes adheridos.

La bienvenida animó a los invitados con los entrantes y bebidas de las más de 80 empresas colaboradoras con la AEHT. Jamón, pan con tomate y risas para empezar la velada. El presidente de la AEHT, Francesc Pintado, estrenó la noche junto con la directora general de Turismo en Cataluña, Cristina Lagé. Tampoco faltaron las reivindicaciones: «Hemos detectado una tendencia a estancias más cortas, la hostelería y la restauración son las dos patas de la AEHT ahora mismo», explicó el presidente de la asociación, indicando que «queda para ver si es un ajuste en el consumo o una tendencia real».

Antes de la comida, sin embargo, dos actos eclipsaron la entrega de premios. El dos Estrellas Michelin, Oriol Castro, fue nombrado como miembro del Consell d'Experts de la AEHT para las próximas ediciones de los premios. Se enfundó la tradicional chaqueta verde y blanca de la corporación, advirtiendo la necesidad de cuidar la gran riqueza del territorio y la necesidad de «seguir haciendo crecer el patrimonio».

También se sumó el emotivo homenaje el expresidente de la AEHT, Josep Martí, quien lideró la entidad entre 2002 y 2010, representando a uno de los restauradores más importantes, de la provincia con su icónica cafetería Leman.

Lo mejor de lo mejor

Los invitados disfrutaron de la cena amenizando el acto con la música de Buhos. Les canciones Volcans y Actitud animaron los asistentes antes de una entrega de premios llena de nervios. El mejor hotel de la provincia estrenó la gala.

El primer lugar cayó al municipio de Altafulla, con el Hotel May Altafulla Beach como protagonista de los premios Booking-AEHT. El podio también lo ocuparon lo Instantes Boutique Hotel de Cambrils (2.º lugar) y el Hotel Astari de Tarragona (3.º lugar). La tensión se acumuló en el salón del Mas, aunque no tardaron al anunciarse a los ganadores de la mejor carta de vinos de Tarragona.

La Sardineta de Tarragona volvió a recibir premio, este año en la sección ticket medio más de 40 euros bebida incluida. El primer lugar fue para ellos, con un segundo para Baramar, de Roda de Barà. En la sección ticket medio más de 41 euros bebida incluida, el premio viajó al Ebro. Concretamente, fue para el Algadir de Poblenou del Delta, seleccionado en una dura votación donde el Restaurante Cuatro Molins de Cornudella de Montsant y el Citrus del Tancat de Codorniu d'Alcanar, empataron en el segundo lugar.

La boca acabó de hacerse agua con el nombre de la escogida como mejor tapa de Tarragona: Falso niguiri de calamar y gamba roja de Tarragona, del restaurante 4 Makis de Torredembarra, que se llevó el primer premio y viajará, por primera vez, como a representante de la AEHT en el Campeonato de Hosteleria de España-Tapas y Pinchos. La velada cerró con el segundo premio, por l'arrosseria de Cunit y el tercero, que recogió el Restauran el Original de Cambrils. El ambiente familiar será un constante, y ya espera el año que viene.