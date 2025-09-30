Empiezan las obras en Constantí para renovar pavimentos y eliminar barreras arquitectónicas

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Constantí ha iniciado este martes, 30 de septiembre, una nueva fase de obras de pavimentación en el Grupo Centcelles, centrándose en la calle Centcelles (tramo entre calle Pintor Fortuny y calle Gaudí) y, posteriormente, en la calle Joan Maragall (zona de parada de autobús).

Los trabajos se enmarcan en la voluntad del consistorio de remodelar integralmente las aceras de la zona y adaptarlas a personas con movilidad reducida. La intervención incluye retirar el hormigón actual y colocar loseta, eliminando barreras arquitectónicas, siguiendo el modelo aplicado a la calle Jaume I (zona del mercado).

El presupuesto total de las obras es de 263.841,19 € y el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses. La superficie de actuación abarca 1.428 m², con la sustitución del pavimento y de los elementos de vialidad de las aceras de las calles implicados.

Durante las obras, se instalará nueva señalización vertical y se repintará la señalización horizontal necesaria. Les marquesinas de autobús se desmontarán temporalmente y se reinstalarán una vez finalizados los trabajos. Con respecto al mobiliario urbano y la vegetación, se incorporarán 9 papeleras nuevas, 7 bancos y se mantendrán los árboles existentes.

Por otra parte, el Ayuntamiento ya ha publicado en el BOPT la aprobación definitiva del proyecto de renovación y mejora de las calles La Coma, Jaume I (último tramo) y Vidal i Barraquer, completando así el plan de mejora del pavimento y las aceras del municipio.