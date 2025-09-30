Eliminan cerca de 2.000 kilos de plantas exóticas invasoras en Salou este 2025

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals ha eliminado 1.983 kilos de plantas exóticas invasoras en la costa de Salou (Tarragonès) durante este 2025. En diferentes jornadas, 72 personas voluntarias han participado en las tareas de erradicación de ejemplares, como la trepadora de ramillete amarillo o la uña de gato, las cuales han provocado que la vegetación autóctona haya desaparecido prácticamente por completo en zonas como la platja Llarga y la cala Llenguadets. Con estas acciones, se está recuperando los ejemplares autóctonos, incluyendo dos especies protegidas, la silene y el limónium. Desde 2017, la entidad ha eliminado 17.500 kilos de plantas exóticas invasoras al municipio salouense con la ayuda de 850 voluntarios.