Cambrils y Vila-seca, a paso de danza

Doce municipios de toda Cataluña se han confabulado para llevar la danza al primer plano. Organizados con forma de tándem, las doce ciudades catalanas han programado, durante este otoño, una serie de espectáculos de danza con el objetivo de dinamizar el sector, impulsar la distribución territorial y reactivar el mercado interno. Al fin y al cabo forma parte del programa Circuit Tardor en Dansa, una de las once medidas del Plan de Impulso de la Danza 2023-2026, surgido del Departamento de Cultura de la Generalitat para fortalecer el sector y para incentivar la presencia de la danza profesional catalana en todo el país.

El Circuit Tardor en Dansa 2025 empezó el 12 de septiembre y se alargará hasta el 26 de octubre. En esta nueva edición, el circuito recorrerá los doce municipios desplegando dos circuitos diferenciados: uno para piezas de calle y otro para espectáculos de sala de pequeño y medio formato, acompañados de acciones de creación de públicos. Les compañías seleccionadas en esta edición han sido escogidas entre cerca de cien candidaturas.

Entre los municipios participantes está el tándem Valls-Alcover (que acogió las jornadas este pasado fin de semana), y Cambrils-Vila-seca, que lo hará el fin de semana que viene (días 4 y 5 de octubre). El Circuit Tardor en Dansa empezará de manera simultánea el sábado día 4 a las 11 de la mañana en los dos municipios. Mientras que en el Pati Centre Cultural de Cambrils se ofrecerá el taller familiar Interlúdic (Ursa Sekirnik y Mireia de Querol), en el vestíbulo del Celler de Vila-seca se ofrecerá un taller a cargo de L'Esbord. La tarde del sábado estará concentrada en el mismo Celler de Vila-seca, donde a las 19.15 h se ofrecerá el espectáculo al aire libre Clinch (Àngel Duran Performing Arts), y a las 20 h la compañía El Esbord interpretará Folk as queer. Al día siguiente domingo la danza se trasladará a la plaza del Pòsit de Cambrils donde, a partir de las 11 de la mañana, se podrán ver los espectáculos Venaestar (Sàndal Boada), Groove: la profunditat del moviment (Miriam Valero y Guillem Sanabra), Sadnessländ (Cía. Carla Sisteré) y Am I what? (Elvi Balboa).

Para participar en el taller familiar Interlúdic hace falta inscripción previa (cultura@cambrils.cat).