La Fira de Santa Teresa del Vendrell volverá este octubre con actividades para todos los públicos

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

El Vendrell vivió el pasado sábado 27 de septiembre una presentación teatralizada de la próxima Fira de Santa Teresa, que este año se celebrará del 10 al 12 de octubre. El acto tuvo lugar en el Mercat Municipal y estuvo a cargo del Grup de Teatre de La Lira Vendrellenca, que ofreció un diálogo teatralizado sobre la historia de la feria.

La Feria del 2025 pondrá el acento en la promoción del producto de proximidad, con un 70% de productores del Vendrell y del Baix Penedès, y ofrecerá una programación diversa que incluye actuaciones musicales en la Rambla, actividades familiares y la Fireta en la carretera del Doctor Robert, la exposición de automoción a la plaza de la Sardana y atracciones en la zona escolar. También estarán presentes las tradicionales muestras de cultura popular y la festividad castellera.

Los visitantes contarán con aparcamiento público gratuito en el Piélago-el Monte, en la calle Colom y en el Botafuego.

El acto inaugural tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 20.30 h en la Rambla, con un diálogo teatralizado y mapeo histórico de la feria, también a cargo del Grup de Teatre de La Lira Vendrellenca. Esta misma presentación se repetirá el sábado 11 de octubre a la misma hora.

Próximamente se hará público el programa completo de actos.