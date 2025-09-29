El Circuit Tardor en Dansa trae un fin de semana de movimiento a Cambrils y Vila-seca

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Cambrils y Vila-seca se convertirán el primer fin de semana de octubre en escenarios de danza y movimiento gracias al Circuito Otoño Danza, una iniciativa que forma parte del Pla d’Impuls de la Dansa 2023-2026 impulsado por el Departament de Cultura de la Generalitat. El proyecto, liderado por la Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) y la Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC), quiere dinamizar el sector y acercarlo al territorio.

Durante el 4 y 5 de octubre, los dos municipios trabajarán en tándem para ofrecer un fin de semana lleno de actividades que incluyen actuaciones de calle y de sala, talleres formativos y propuestas para la creación de nuevos públicos.

El programa se abrirá el sábado por la mañana con el taller familiar Interlúdico, a cargo de Ursa Sekirnik y Mireia de Querol, en el EEspai del Pati del Centre Cultural de Cambrils. Paralelamente, en el Celler de Vila-seca tendrá lugar un taller de la compañía L'Esbord. Ya por la tarde, el mismo espacio acogerá el espectáculo Clinch, de la compañía Àngel Duran Performing Arts, y acto seguido, Folk as queer, también a cargo del L'Esbord.

El domingo por la mañana, la danza saldrá a la calle en la plaza del Pòsit Cambrils con cuatro propuestas: Venaestar de Sàndal Boada, Groove: la profunditat del moviment de Miriam Valero y Guillem Sanabra, Sadnessländ de la Cia. Carla Sisteré i Am I what? de Elvi Balboa.

Un plan para impulsar la danza por todo el país

El Circuit Tardor en Dansa es una de las once medidas del Pla d’Impuls de la Dansa 2023-2026, que tiene como objetivo fortalecer el sector y garantizar la presencia de la danza profesional catalana en todo el territorio. Este año, el circuito se lleva a cabo del 12 de septiembre al 26 de octubre y cuenta con la participación de doce municipios de todo el país, entre los cuales hay Tremp, Pont de Suert, Valls, Alcover, Juneda, Les Borges Blanques, Llinars del Vallès, Lloret de Mar, Tiana y Montgat.