Nueva prueba del sistema de alertas en los móviles en Tarragona, Ebre y Penedès el 30 de septiembre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El martes 30 de septiembre a las 10 de la mañana todos los teléfonos móviles inteligentes que se encuentren en las veguerías de Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Penedès recibirán un mensaje de prueba del sistema de alertas de Protección Civil.

Los aparatos que estén en estas zonas, aunque los lleven personas que están de paso por carretera o ferrocarril, recibirán el siguiente mensaje de texto: «PRRUEBA DE ALERTA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte», seguido de un enlace en una encuesta de valoración. El mensaje se enviará en catalán, castellano e inglés y estará acompañado de un sonido estridente diferente del resto de sonidos del teléfono.

En el caso de la veguería del Penedès, el mensaje se enviará a la población de las comarcas del Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf y parte de Anoia. Las personas que no lo quieran recibir tendrán que apagar el teléfono o ponerlo en modo avión. Desde Protección Civil se ha puesto énfasis en el hecho de que no hay que llamar al 112, ya que se trata de una prueba.

El sistema de envíos masivos en teléfonos móviles permite una difusión masiva en un espacio muy corto de tiempo. Se utilizará sólo en los casos de emergencia grave en que la autoridad de Protección Civil haya determinado que hay que dar instrucciones a la población sobre acciones que tiene que llevar a cabo, como puede ser el confinamiento ante un accidente químico o unas inundaciones, o bien acciones que tiene que evitar hacer.