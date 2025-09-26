Un mosso dice que encontraron coincidencias entre los tests de las autoescuelas Roquetes-Temple con los exámenes de la DGT

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un agente de los Mossos d'Esquadra, encargado de comparar los exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) con la documentación intervenida en los cacheos en las sedes de las autoescuelas Roquetes-Temple de Tortosa y a los domicilios de sus propietarios, ha declarado este viernes que "prácticamente en todos los tests comparados hay coincidencias literales en las preguntas y respuestas", así como en el formato. En una nueva jornada del juicio del caso de fraude de las autoescuelas tortosinas, el testigo ha explicado que encontraron que se había eliminado los logotipos de la DGT y del Ministerio del Interior en algún test. Por el contrario, las defensas han indicado que hay tests que no son iguales que los exámenes, ya que faltan unas preguntas.

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra han declarado durante esta mañana del viernes en la Audiencia de Tarragona en el caso del juicio de fraude de las autoescuelas Roquetes-Templo de Tortosa, ya que formaron parte de la investigación. Uno de ellos ha detallado que elaboró dos informes en los cuales se analizaron los datos, facilitados por la DGT de Tarragona, de las personas que se examinaron entre el 2008 y el 2013. El testigo ha subrayado que cruzaron la información con los indicios recogidos durante los cacheos. "El resultado final es que hay un gran número de personas de origen asiático que aprueban el examen -teórico- en una autoescuela diferente aquellas donde hacen las prácticas", ha aseverado.

Además, ha afirmado que se examinaron en torno a unas 200 personas en las autoescuelas Roquetes-Temple entre en febrero y en junio de 2012. "Sorprende un poco que hagan el examen teórico en unas autoescuelas lejanas y no de su zona", ha declarado el agente, ya que estos aspirantes venían de puntos como Madrid o Valencia. Preguntado por el ministerio público sobre las conclusiones de estos informes, el policía ha asegurado que los tests intervenidos son iguales a los exámenes de la DGT. "Hay una similitud exacta con el contenido y preguntas" ha respondido respecto de uno de los indicios investigados.

Por su parte, los abogados defensores han señalado que había tests de la documentación intervenida que no coincidían con exactitud con las pruebas de la DGT. Han argumentado que faltan una pregunta para ser totalmente coincidentes. También han puesto de relieve que las preguntas y respuestas de los tests se pueden obtener de la revista de Tráfico. En su declaración, el agente ha respondido que utilizaron la información dada por la DGT y que no comprobaron otras fuentes.

Asimismo, las defensas han subrayado que hay aspirantes de origen chino que se han presentado hasta tres veces al examen a través de la autoescuela Templo de Tortosa y que los han suspendido. Además, han destacado que hay otros de chinos que aprobaron en la segunda convocatoria de las pruebas y que incluso uno de ellos aprobó a través de una autoescuela de Gerona, después de presentarse hasta seis o siete veces por los centros tortosinos.

El juicio continuará la próxima semana con más declaraciones de testigos.