Mont-roig del Camp inicia las obras de preservación de la ermita de la Virgen de la Roca

Esta semana han empezado las obras de mejora y conservación de la ermita de la Virgen de la Roca, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Mont-roig del Camp. El proyecto cuenta con una inversión total de 170.000 euros y está financiado en parte por una subvención de 95.000 euros otorgada por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La ermita fue declarada Bé Cultural d'Interés Nacional (BCIN) en la categoría de monumento histórico en mayo de 2022, una calificación que ha sido clave para acceder a esta financiación pública.

Les actuaciones que se llevarán a término incluyen la reparación de humedades y filtraciones de agua a las cubiertas de la ermita y de la Capilla de Sant Ramon, así como la recuperación de los canales de recogida de agua del recinto. También se prevé la protección de las pinturas interiores para garantizar la conservación del conjunto patrimonial.

El proyecto técnico ha sido redactado por el propio consistorio, teniendo en cuenta las características históricas y arquitectónicas del edificio. El plan de ejecución estima que los trabajos podrían estar terminados en un plazo de tres a cuatro meses, aunque el contrato contempla un máximo de ocho meses para finalizar la actuación.