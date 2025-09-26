Dos averías provocan retrasos en los trenes de alta velocidad Barcelona – Madrid

Un tren de alta velocidad AVE de Renfe y uno de la empresa italiana Iryo estacionados en la estación de trenes de Madrid-Puerta de Atocha.Gerard Escaich Folch

Dos incidencias operativas están causando retrasos de veinte minutos por término medio en los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. Han informado fuentes de Renfe de que han explicado que a primera hora de este viernes se ha registrado la avería de un tren Ouigo en doble composición en el taller de Can Tunis y la avería de un convoy de la compañía Iryo en Sants.

Todo ha hecho que cuatro trenes de alta velocidad de Renfe salieran más tarde del previsto y provoca retrasos generalizados en todos los convoyes que operan a la línea. Un total de 832 viajeros están afectados.