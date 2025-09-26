Constantí modifica el POUM para impulsar nuevos equipamientos en el Polígono Industrial

También se aprobó una modificación del POUM en materia de piscinas, porches, vallas en caminos y viviendasCedida

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Constantí ha aprobado este jueves, 25 de septiembre, en sesión plenaria, una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) con el objetivo de destinar terrenos del Polígono Industrial a nuevos usos de equipamientos públicos. La propuesta recibió los votos favorables del equipo de gobierno (PSC) y ERC, mientras que VOX se abstuvo.

La superficie afectada es de 8.100 m², situada en la entrada del Polígono desde Reus, donde se prevé la construcción de un centro municipal con funciones técnicas y administrativas para las empresas. El espacio actuará como hub empresarial e incluirá servicios como un centro de congresos y convenciones, recinto ferial y vivero de empresas. También se podrán desarrollar actividades formativas y programas de fomento del empleo.

Además, el proyecto contempla la instalación de un almacén para la Brigada municipal y la ubicación de servicios de seguridad (policía, protección civil y bomberos), así como de mantenimiento de la vía pública y jardinería. Paralelamente, el Pleno aprobó otras modificaciones del POUM en materia de piscinas, porches, vallas en caminos y viviendas.

Durante la sesión también se aprobó definitivamente la cuenta general del ejercicio 2024, que refleja un remanente líquido de tesorería para gastos generales de 1.027.511,84 euros. La cifra se sitúa por debajo de la de 2023 (1.107.518,44 €), pero por encima del 2022 (988.853,19 €).

Reconocimiento al Ball de Diables

El consistorio dio luz verde a la propuesta de presentar el Ball de Diables de Constantí a la décima convocatoria de las Distincions de Mèrit als Serveis Distingits del Consejo Comarcal del Tarragonès. El PSC y ERC votaron a favor, mientras que VOX se opuso.

El Ayuntamiento ha destacado la contribución social y cultural de la entidad, su papel en la preservación de las tradiciones locales y su participación en fiestas populares como el Seguici y los correfocs. En el 2026 se cumplirán 15 años de la reanudación de la actividad del colectivo, un hecho que también ha sido valorado en la propuesta.

Convenio con Reus ara el saneamiento

Por unanimidad, se aprobó un convenio con el Ayuntamiento de Reus para la cooperación en materia de saneamiento en el EDAR del Polígono Industrial. La inversión prevista es de 660.539,73 euros (sin IVA) para modernizar la depuradora.

Finalmente, el Pleno aprobó una moción presentada por ERC para revertir los recortes en profesionales de integración y educación social al ámbito educativo. La iniciativa contó con el apoyo de ERC y PSC, mientras que VOX se abstuvo.