La Conca de Barberà consolida el crecimiento turístico con más de 28.000 visitantes este verano

Una de las oficinas de turismo de la Conca de Barberà, que la consulta de unos turistasConsell Comarcall de la Conca de Barberà

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La Conca de Barberà vuelve a sumar cifras positivas después del aumento del año pasado. Esta temporada veraniega ha servido para consolidar el crecimiento de la comarca, que ha recibido a más de 28.000 visitantes en sus museos y espacios visitables. El aumento ha sido generalizado en todos los municipios y servicios, especialmente en actividades culturales.

Según ha indicado el Consejo Comarcal de la Conca de Barberà, la última quincena de agosto ha salvado una temporada turística que ha finalizado con cifras positivas para el territorio e, incluso, «superando todas las expectativas» después de un julio y un inicio de agosto con registros más bajos.

Entre el incremento generalizado de visitantes, los espacios más beneficiados han sido el Museo del Pesebre de Cataluña de Montblanc, con un crecimiento del 70% con respecto al 2024 en sus registros turísticos (1.118 visitantes), y el Monasterio de Poblet, que vuelve a representar un punto de referencia por el territorio, con 14.139 visitas sólo este verano. «Sigue siendo un motor turístico comarcal y uno de los monasterios cistercienses más importantes de Europa», ha afirmado el Consejo Comarcal en la valoración de los registros.

Se sitúan también como puntos de referencia económica y en afluencia a la comarca el Museo Comarcal de la Conca de Barberà, que recibió un 48% a más de personas con respecto al año pasado (1.254 visitantes). Aunque con un incremento más bajo, del 19%, la Cueva de la Fuente Mayor también ha vuelto a mostrarse como uno de los espacios destacados con 8.644 visitantes, y destinaciones como el Museo del Vidrio de Vimbodí (26%) y Poblet y la Destilería Balanyà (63%) han compartido la cifra de visitantes (420) sumando aumentos significativos.

No todo es positivo con respecto al turismo de la Cuenca: Sólo el 27% de los visitantes estaban alojados en la comarca y el 23% eran visitantes de un solo día. Por lo tanto, el incremento es notable sí, pero el perfil de visitante es efímero.

Además, se hace realidad la expresión «el territorio hace territorio». Según los datos de la Oficina comarcal de Turismo, los visitando provenientes de Cataluña vuelven a suponer el principal mercado de la Conca de Barberà, con un 34%. A pesar de todo, se ha registrado un gran incremento de turistas europeos (97%) en comparación con el 2024, con Francia como a principal país de origen, suponiendo dos tercios del turismo internacional.

Casi 8.000 consultas

Les oficinas de turismo de la comarca también han observado un incremento durante este 2025. L'Espluga de Francolí se ha situado como municipio de referencia turística, con más de 14.000 personas atendidas y casi 2.000 consultas resueltas, representando un aumento del 46% en su actividad. También destacan el aumento de visitantes a la Ruta Templera, con un 29% más personas. Otras oficinas como la Comarcal de Turismo (Poblet) volvieron a posicionar como referente con 3.400 consultas, y la Oficina de Montblanc se mantuvo con un incremento del 17% (2.556 consultas totales).