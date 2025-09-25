El Vendrell, escenario de las primeras grandes pruebas de gimnasia rítmica del año

Más de 630 gimnastas de todo el territorio catalán se concentrarán el domingo en el Camp d'Esports de El VendrellCedida

El Vendrell se convertirá este fin de semana en la capital catalana de la gimnasia rítmica con la celebración de tres competiciones de alto nivel: la Copa Base Individual, la Copa Base Individual masculina y la Copa Catalana de Conjunts nivel base. La cita, que se celebrará el domingo en el Pabellón Municipal Campo de Deportes, dará el pistoletazo de salida a la temporada de la Federació Catalana de Gimnàstica y reunirá a más de 630 gimnastas de todo el territorio.

A lo largo de la jornada, las deportistas demostrarán sus habilidades con los diferentes aparatos característicos de la disciplina: la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. El evento empezará a las 10 de la mañana con las competiciones de conjuntos en categorías juvenil y cadete, y se alargará de manera ininterrumpida hasta las ocho de la noche, cuando tendrán lugar las finales de las categorías cadete y juvenil de la Copa Base.

El encuentro, organizado por la Federació Catalana de Gimnàstica, con el apoyo del Consell Català de l’Esport, y la colaboración del Ayuntamiento del Vendrell y el Club Rítmica El Vendrell, espera llenar las graderías del pabellón con más de 900 espectadores.

Les entradas se pondrán en venta únicamente en la taquilla el mismo día de la competición a un precio de 8 euros para el público general, mientras que los menores de 12 años tendrán acceso gratuito.