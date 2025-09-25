El Vendrell conecta empresas y candidatos en una nueva edición del Speed Job Dating

La tercera edición ha reunido 22 empresas del sector industrial y logístico del Baix Penedès y 377 personas interesadas en encontrar trabajo.Cedida

Publicado por Lydie Diatta

L’Edifici Tabaris de Coma-ruga ha sido este 24 de septiembre el escenario de la tercera edición del Speed Job Dating del sector industrial y logístico, una iniciativa del programa Treball a les Comarques que ha vuelto a confirmar el éxito de la convocatoria.

La jornada ha reunido 377 personas en búsqueda de trabajo y 22 empresas del Baix Penedès, que han ofrecido un total de 173 puestos de trabajo correspondientes a 77 posiciones laborales. Las empresas participantes han valorado muy positivamente la calidad de los candidatos y ya han anunciado que en los próximos días y semanas se formalizarán varias contrataciones.

Una doble oportunidad por el territorio

El Speed Job Dating ha demostrado ser una herramienta eficiente para la dinamización económica de la comarca. Por una parte, permite a las empresas tener acceso directo a candidatos cualificados en un mismo día, y de la otra, facilita a las personas en búsqueda de empleo conocer de primera mano las ofertas disponibles y establecer un primer contacto ágil y directo con las empresas.

Entre las compañías participantes había nombres destacados del tejido empresarial e industrial de la zona como Applus IDIADA, Ahumados del Mediterráneo Reyes Varón, Reciclatges Penedès, Fundació Santa Teresa, Veepee, Hife, FCC, Fundació Adecco o Presspart, entre otros.

Desde la Eina y el Ayuntamiento del Vendrell se ha querido agradecer la implicación de las empresas y la motivación de las personas asistentes. «Estas iniciativas representan un motor por nuestro territorio, ya que conectan necesidades empresariales con oportunidades laborales reales e inmediatas», han destacado.

El éxito de esta tercera edición reafirma la importancia de organizar eventos de este tipo para dinamizar la economía comarcal. A la vez que reforzar el compromiso del Vendrell y el Baix Penedès con la promoción de la ocupación y la colaboración empresarial.