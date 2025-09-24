El Vendrell estrena ‘Vacances per a tu’ priorizando la vulnerabilidad

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Vendrell ha anunciado las condiciones definitivas para acceder al programa de salidas pagadas Vacances per a tu. Entre estas, el consistorio ha establecido una priorización sobre las personas con vulnerabilidad y decidirá según unos «criterios particulares» quién accede a las salidas, que se definirán con un sistema clasificatorio por puntos.

La polémica afirmación del consistorio sobre la accesibilidad al programa de «todas las personas mayores del municipio» no se cumplirá, o al menos no a corto plazo, ya que se espera que el programa sólo cubra la demanda para un pequeño porcentaje entre las más de 8.000 personas empadronadas en la localidad con más de 65 años.

El programa de «vacaciones socioculturales» se anunció el pasado mes de junio con la previsión de llevar a cabo salidas a destinos vinculados con El Vendrell. Según el consistorio, estas serían «sin ningún coste de alojamiento, desplazamiento ni entradas de equipamiento». La primera actividad anunciada se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre, pero las inscripciones, abiertas desde este martes, plantean la convocatoria de sólo 71 plazas por un total de 8.378 euros. En total, la primera salida representará un 25% del presupuesto inicial de poco más de 32.000 euros. Una cantidad que la oposición del gobierno calificó a principios de septiembre de «incomprensible».

Les condiciones finales anunciadas para presentarse al programa también han recordado las demandas de los grupos opuestos al gobierno municipal. Los requisitos del Ayuntamiento para aprobar las solicitudes «priorizarán especialmente a las personas atendidas por los Servicios Sociales del Vendrell, según su renta y situaciones como la soledad o ser miembros de familias monoparentales o numerosas». Es decir, cómo criticó la oposición, sólo las personas con vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, generando cierta contradicción con las primeras «promesas» del consistorio.

Les personas que podrán presentarse para optar a este programa también tendrán que estar empadronadas en el Vendrell, tener la edad demandada y, en caso de parejas legalmente constituidas, una de las dos personas puede acceder sin llegar a los 65 años. Además, las personas tendrán que ser autónomas funcionalmente y, en caso de demostrar una discapacidad del 33% o más, podrán disfrutar del acompañamiento de una persona, en este caso, sin restricciones de edad.

Condiciones y prioridades

En el marco de la apertura de inscripciones para el próximo viaje a octubre, la selección derivará en una clasificación por puntos según las condiciones. En caso de haber poca demanda, las asignaciones serían automáticas entre los ciudadanos de más de 65 años que cumplan las condiciones y hayan aportado la documentación previa.

La situación económica también cobrará importancia en la suma de puntos final para escoger a los asistentes. Se valorará la renta anual bruta y, en caso de ser dos personas o más, se dividirá entre estas.