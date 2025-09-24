Torredembarra se prepara para la 2.ª edición del Trenzarte Fest con música, talleres y artistas emergentes

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Torredembarra volverá a ser punto de encuentro para el talento emergente los días 10 y 11 de octubre con la celebración del Trenzarte Fest, un festival itinerante impulsado por la Asociación Puentes con el apoyo del Ayuntamiento de Torredembarra y la Diputación de Tarragona. El escenario principal será Cal Bofill, en el paseo Marítimo, donde música, talleres y creatividad compartirán protagonismo.

La iniciativa, nacida para dar visibilidad a músicos y artistas independientes del territorio, llega este año a su segunda edición con novedades pensadas para ampliar la experiencia artística y participativa.

Entre las actividades más destacadas habrá talleres de pintura, danza y música para niños y familias, un espacio de artesanía viva con creadores locales, una zona infantil con juegos creativos y el popular Micrófono Abierto con concurso y premios, que ofrecerá a los ganadores la posibilidad de formar parte del cartel del festival del año 2026. También se recuperarán algunos de los artistas más aplaudidos de la primera edición, y todo el festival será grabado de manera profesional para dar continuidad al proyecto audiovisual iniciado en el 2024.

Antes del festival, el 30 de septiembre a las 19.30 h, el Casal Municipal de Torredembarra acogerá el estreno del primer documental Trenzarte Fest, con entrada libre, picoteo y una jam session abierta al público. Además, hasta aquel mismo día, los artistas interesados todavía se pueden inscribir al Micrófono Abierto a través del correo puentes.intercultura@gmail.com