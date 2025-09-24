Escena Cambrils celebra el 5.º aniversario con una programación que trae nuevas miradas teatrales

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

El ciclo Escena Cambrils llega este año a su quinta edición y lo hace con una programación especial que se extenderá del 26 de septiembre al 7 de diciembre. Durante estos meses, el público podrá disfrutar de diez espectáculos que abrazan desde el circo y la música hasta el humor, la revisión de clásicos y la crítica social. Entre los nombres destacados figuran grandes referentes de la escena catalana como Lluís Soler y el televisivo Oriol Grau, así como propuestas sorprendentes como Guateque, MAClowBETH, L’Executiva o el retorn de M.A.M. Modern Art Modern veinte años después.

Con el sello de Cap de Palaia Produccions y bajo la dirección artística de Iban Beltran i Isaac Albesa, Escena Cambrils se ha convertido en sólo cinco años en una cita de referencia para las artes escénicas del otoño en el Campo de Tarragona. El ciclo ha acogido una veintena de compañías profesionales y ha sabido fidelizar un público que, en palabras de Beltran, “espera el otoño con ilusión”.

El concejal de Cultura, Carlos Caballero, ha animado a la ciudadanía a “llenar las salas de público” y ha subrayado que la mejor manera de dar apoyo a la cultura es participando activamente. Por su parte, Beltran ha hecho balance de este primer lustro recordando que muchas obras programadas han sido premiadas por crítica y público, y ha reivindicado la vocación de proximidad y paridad del ciclo.

El primer fin de semana, del 26 al 28 de septiembre, estará dedicado íntegramente a las compañías de proximidad. La Plaza del Poso acogerá el espectáculo gratuito "DOES", de la compañía salouense Los Barlou, y el Teatre del Casal estrenará "Buscar l’agulla". Memoria cantada de Cambrils, un montaje musical y teatral con Maria Borràs Jardí y Marina Carrión Samaniego. También se podrá ver "Pròxima Estació" y el thriller tragicómico musical "L'Executiva", protagonizado por la cambrilense Núria Esquius.

Diversidad y grandes nombres

La temporada continuará con propuestas como "Guateque" (17 de octubre), una versión libre y alocada de "Les Noces de Fígaro" ambientada en la Cataluña de los años sesenta; "Impossible (25 de octubre)", con Lluís Soler, bajo dirección del tarraconense Ramon Simó; o "MAClowBETH" (8 de noviembre), una hilarante adaptación clownesca de Shakespeare. El punto final lo pondrá el 7 de diciembre Oriol Grau con "La mare, el dimoni i jo" una combinación de sketchs, música y humor.

El proyecto mantiene también su rama itinerante, "Escena en Gira", que este año traerá al Teatro la Artesana de Falset, el 18 de octubre, el retorno de "M. A. M", de Toni Albà y Carles Bigorra, con los actores Gerard y Lourdes Domènech. El objetivo es descentralizar la oferta cultural y conectar públicos más allá de Cambrils.

Les entradas ya están disponibles en www.codetickets.com, con precios entre 8 y 15 euros y abonos desde 45 € (4 obras) y 60 € (6 obras). La programación completa se puede consultar en www.escenacambrils.cat

En palabras de Iban Beltran, “este quinto aniversario confirma que Escena Cambrils ha encontrado un espacio propio: el teatro profesional ya no es una anécdota, sino una realidad cultural consolidada”.