Constantí invita a la ciudadanía a escoger el nombre de los nuevos "capgrossos" del Seguici Popular

Les nuevas incorporaciones se tratarán de un hombre y una mujer que quieren rendir homenaje a las raíces campesinas del municipio y a su legado agrícola, cuando los campos y las tierras marcaban el ritmo de las familias constantinenques.

Con el fin de escoger los nombres de estas nuevas figuras, el Ayuntamiento ha impulsado una campaña participativa que permitirá a la ciudadanía decidir entre una lista de propuestas inspiradas en los nombres más comunes del municipio a principios del siglo XX. Las opciones para el "capgròs" masculino son Pep, Joan, Feliu y Sebastià, mientras que para el femenino se han propuesto Pepita, Rosita, Carmeta y Montserrat.

Les boletos de voto se pueden depositar hasta el 9 de octubre en las urnas habilitadas en los equipamientos municipales y centros educativos. Además, todas las entidades y asociaciones locales recibirán un boleto para facilitar la participación.

El resultado se dará a conocer el 18 de octubre, durante el acto de bautizo de los nuevos renacuajos|cabezudos, que tendrá lugar coincidiendo con la fiesta de la vecina Dragonina.