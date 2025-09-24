Constantí invita a la ciudadanía a escoger el nombre de los nuevos "capgrossos" del Seguici Popular
Constantí estrenará este mes de octubre dos nuevos capgrossos que se incorporarán al Seguici Popular.
Les nuevas incorporaciones se tratarán de un hombre y una mujer que quieren rendir homenaje a las raíces campesinas del municipio y a su legado agrícola, cuando los campos y las tierras marcaban el ritmo de las familias constantinenques.
Con el fin de escoger los nombres de estas nuevas figuras, el Ayuntamiento ha impulsado una campaña participativa que permitirá a la ciudadanía decidir entre una lista de propuestas inspiradas en los nombres más comunes del municipio a principios del siglo XX. Las opciones para el "capgròs" masculino son Pep, Joan, Feliu y Sebastià, mientras que para el femenino se han propuesto Pepita, Rosita, Carmeta y Montserrat.
Les boletos de voto se pueden depositar hasta el 9 de octubre en las urnas habilitadas en los equipamientos municipales y centros educativos. Además, todas las entidades y asociaciones locales recibirán un boleto para facilitar la participación.
El resultado se dará a conocer el 18 de octubre, durante el acto de bautizo de los nuevos renacuajos|cabezudos, que tendrá lugar coincidiendo con la fiesta de la vecina Dragonina.