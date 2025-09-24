La ACA otorga 18 subvenciones para paliar los efectos de la sequía en Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resuelto la línea de ayudas destinada al cofinanciamiento del transporte de agua en camiones cisterna y la ejecución de obras de emergencia, con una inversión de 1,8 millones de euros. Se han otorgado 62 ayudas, 20 de los cuales en las comarcas de Barcelona, 18 en las de Tarragona, 15 en las de Lleida y 9 en las de Girona.

Con respecto a las tipologías, 37 de las ayudas están para cubrir costes del transporte de agua en camiones cisterna, 20 para hacer obras de emergencia y cinco servirán para financiar ambas actuaciones. Las ayudas han solicitado entre el 40% y el 95% del coste total elegible, con un límite de 100.000 euros por solicitud. Se cubren los gastos llevados a cabo entre el 1 de enero del 2024 y 28 de febrero del 2025.