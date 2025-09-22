Tarragona acoge la primera jornada sobre IA y automatización aplicada al turismo

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La Associació d'Apartaments turístics de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre (AAT) celebró el viernes pasado en La Pineda la primera jornada dedicada a la inteligencia artificial (IA) y la automatización en el sector turístico de la demarcación, una iniciativa pionera que ha reunido empresarios y gestores asociados con el objetivo de explorar nuevas herramientas para mejorar su competitividad.

La sesión, que tuvo lugar en el Hotel Palas Pineda, ofreció ponencias y demostraciones prácticas sobre cómo aplicar estas tecnologías en la gestión diaria. Entre los ejemplos más destacados hay la automatización de respuestas y comunicaciones multilingües con clientes, el uso de asistentes virtuales para optimizar la coordinación de los equipos, la gestión de la reputación online y la aplicación de la IA en el ámbito comercial para incrementar visibilidad y captar nuevos mercados.

La presidenta del AAT, Olena Tokarenko, subrayó la importancia de este encuentro “en un momento de transformación constante del sector”, y remarcó que la asociación “hace más de cuatro décadas que trabaja para defender los intereses de los apartamentos turísticos y reforzar la profesionalización y la innovación de las empresas que forman parte”.

La formación fue a cargo de José Gutiérrez, consultor tecnológico de Go On Training, empresa del Club Colaborador del AAT, y contó con el apoyo del Hotel Palas Pineda.