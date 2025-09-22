Hermandad entre Roda de Berà y Casasimarro: un vínculo nacido en los años 60 se hace oficial

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Una comitiva de Roda de Berà, encabezada por el alcalde Pere Virgili e integrada por miembros de la corporación municipal y una cuarentena de vecinos y vecinas cono raíces en la localidad manchega, viajó el pasado fin de semana hasta Casasimarro (Cuenca) para participar en los actos de oficialización de la hermandad entre ambos municipios.

Para la ocasión, el Ayuntamiento de Casasimarro preparó un amplio programa de actividades para dar a conocer la historia y la cultura del pueblo. El viernes por la noche, la delegación rodenca disfrutó de una cena de hermandad, preludio de una jornada intensa de sábado. Los actos empezaron con una recepción en la plaza Mayor y visitas en talleres tradicionales de guitarras, como el de Tomás Leal y el de Vicente Carrillo, y en la cooperativa del champiñón Canavate. La comida de hermandad incluyó una xatonada y cava catalanas, muestra del intercambio cultural que acompaña la hermandad.

Por la tarde tuvo lugar el acto institucional en el salón de plenos del Ayuntamiento de Casasimarro. Los alcaldes Pere Virgili y Óscar Pinar intercambiaron varios obsequios: desde una fotografía histórica del rodeo de Arc de Berà cono una sardana en 2022, hasta productos típicos de la zona, como vinos y aceites. La jornada continuó con la inauguración de la nueva calle Roda de Berà, cerca de la casa consistorial, acompañados por el grupo de jotas Albatros, y un recorrido por el centro histórico del municipio.

El domingo, la comitiva completó el programa con una visita al pueblo de Alarcón, cuatro ermitas de Casasimarro y la plaza de toros, antes de poner rumbo de vuelta a Roda de Berà.

Un vínculo histórico

Les relacionas entre Roda de Berà y Casasimarro se remontan a la década de los 60, cuando cerca de un centenar de familias manchegas se establecieron en el municipio Tarragonès atraídos por el boom turístico. A pesar de los intentos de hermandad en los años 80 y 2000, no ha sido hasta en 2023 cuando se reanudaron las conversaciones de la mando de la concejala Rosana Dorantes y el alcalde Óscar Pinar. El pleno de Roda de Berà aprobó por unanimidad la hermandad en marzo de este año.

Celebración en Roda de Berà

El próximo fin de semana del 10 al 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Mayor Petita de l’Ecce Homo, será Casasimarro quien se desplace hasta Roda de Berà. El Ayuntamiento ya prepara un programa especial de actividades para celebrar en el municipio esta nueva etapa de hermandad entre los dos pueblos.