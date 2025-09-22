La Región Sanitaria Camp de Tarragona inicia la campaña de vacunación contra la gripe y la covid-19

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables y reducir el impacto de la gripe y de la covid-19, la Región Sanitaria Camp de Tarragona ha dado hoy el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación del otoño 2025-2026 con la vacunación de los colectivos vulnerables en el CAP Salou.

Tal como al conjunto de Cataluña, la vacunación se inicia priorizando a las personas que viven en residencias, las mayores de 80 años, las embarazadas, el personal sanitario y sociosanitario, y, como novedad, los niños de entre 6 y 59 meses. También se priorizará la vacunación de las personas que reciben atención domiciliaria.

Las vacunas se administran a los centros de atención primaria (CAP) y en los equipos de vacunación que se desplazan a los centros residenciales. A partir del 13 de octubre, la vacunación se abrirá al resto de colectivos con indicación, como las personas mayores de 60 años y aquellas con enfermedades crónicas o factores de riesgo.

Una de las principales novedades de este año es la posibilidad de vacunarse sin cita previa en franjas horarias concretas, para facilitar la accesibilidad y favorecer que el máximo de personas estén vacunadas antes de la llegada del invierno.

Hoy ante los medios, en Salou se han vacunado diferentes personas que corresponden a los colectivos prioritarios. Así, Lluïsa Olivart Manresa, paciente frágil, Catriel Ledesma Pronotti, niño de 4 años, María Ángeles Fagil Regueira, embarazada y Ana Moreno Trujillo, enfermera del EAP de Salou ha recibido la vacuna para dar el pistoletazo de salida. Igualmente, la delegada del Gobierno en Tarragona, Lucía López Cerdán, que forma parte del grupo de embarazadas ha querido dar ejemplo iniciando la campaña en la región vacunándose.

Jordi Daniel, médico de familia del CAP Salou ha destacado que «la vacunación de las enfermedades infecciosas, de la gripe y de la covid-19, es una herramienta que tenemos muy importante para prevenir las enfermedades, pero no sólo a nivel individual, de las personas que se vacunan, sino también de su entorno. Vacunarnos protege a todo el entorno. Evita la enfermedad a personas con factores de riesgo o mayores; evita que tengamos una carga asistencial y que, por lo tanto, podamos dedicarnos a otros pacientes que también lo necesitan. Hay evidencias científicas que la vacuna protege a toda la comunidad».

Por su parte, Misericòrdia Ortega, enfermera del CAP Salou ha apuntado que «tenemos que hacer más incidencia en la vacunación de personas de grupos de riesgo, más vulnerables, vacunarse es para su beneficio y para el de la comunidad. La gran novedad de la campaña de este año es que estará la vacunación sin cita previa, con lo que las personas podrán ir a los centros de salud a vacunarse con 2 horarios diferentes (de mañana y de tarde). Con eso conseguiremos que antes de empezar el frío ya haya un tanto por ciento de personas que habrán sido vacunadas».

Con respecto a las coberturas vacunales antigripales alcanzadas en la campaña de vacunación pasada en la Región Sanitaria Camp de Tarragona fueron del 67% en personas de 80 años o más; del 46% a partir de 60 años y de un 37% en menores de 60 meses.

En la Región Sanitaria Camp de Tarragona se han destinado 101.700 dosis de la vacuna de la gripe, a las que se añadirán las dosis de covid-19 según la demanda.

El Departament de Salut recuerda que la gripe y la covid-19 siguen siendo enfermedades que pueden provocar complicaciones graves, sobre todo en personas mayores, niños y colectivos de riesgo, y que vacunarse es un acto de protección personal y también de solidaridad comunitaria.