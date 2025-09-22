Más de 350 personas participan en la jornada de puertas abiertas en el yacimiento de la Boella

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

El yacimiento arqueopaleontológico del Barranco de la Boella, en la Canonja, abrió el sábado pasado sus puertas al público con una jornada que reunió más de 350 asistentes, entre familias, aficionados y personas interesadas en la prehistoria y la investigación científica.

Durante el día, los visitantes pudieron disfrutar de visitas guiadas por los principales puntos del yacimiento, descubriendo cómo vivían los humanos hace más de un millón de años y la fauna que habitaba las tierras del Camp de Tarragona. La Boella es reconocida internacionalmente por los restos de grandes mamíferos como mamuts y tigres de dientes de sable, así como por herramientas de piedra que demuestran la presencia humana en la península Ibérica hace cerca de un millón de años.

Los más pequeños tuvieron la oportunidad de participar en un taller didáctico de arqueología, a cargo de Andrea Alías, técnica de socialización del IPHES-CERCA, que les permitió experimentar de manera práctica el trabajo de los arqueólogos y comprender la importancia de la investigació científica.

Además, muchos visitantes aprovecharon para conocer el Espacio Mammuthus, situado en l'Hort del Mas de l'Abeurador, un equipamiento expositivo recientemente inaugurado que muestra los principales restos originales recuperados en el yacimiento y que sirve como complemento ideal para entender el valor patrimonial y científico de la Boella.

Según el concejal de Cultura, Ciencia y Conocimiento, Salvador Ferré, “estamos muy satisfechos del interés que despierta el yacimiento arqueológico de la Boella y vemos que va en aumento cada año, además ahora hemos añadido la opción de visitar el Espacio Mammuthus, que acoge los principales hallazgos y los resultados de las anteriores campañas de excavación”.

Los trabajos de investigación en el yacimiento cuentan con el apoyo económico y logístico del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de la Canonja, e iniciativas como esta contribuyen a consolidar el prestigio de la Boella como un referente internacional en arqueopaleontología y a acercar el conocimiento científico a la ciudadanía.