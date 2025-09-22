Impulsan una IA para transformar las visitas médicas de salud mental en tiempo real

La nueva solución de IA se está desplegando en los servicios de hospitalización y de atención ambulatoria de salud mental.Cedida

El Hospital Universitario Instituto Pere Mata (HUIPM) y la Fundación Pere Mata Tierras del Ebro (FPMTE) han puesto en marcha un proyecto piloto denominado IA iSalus, una innovadora herramienta de inteligencia artificial generativa que se propone revolucionar las visitas médicas de salud mental en tiempo real.

La herramienta permite grabar, transcribir, resumir, ordenar y clasificar, en función de los parámetros definidos por el profesional, la conversación con la persona afectada por un problema de salud mental. De esta manera, la visita médica se integra fácilmente en el historial médico de la persona atendida.

El uso de esta IA permite disminuir significativamente las tareas administrativas que tiene que realizar el profesional para actualizar el historial clínico de la persona afectada en cada visita y, por lo tanto, pueden ofrecer más dedicación a la atención directa de los pacientes. Además, esta IA permite mejorar de manera sustancial la calidad de la documentación médica que se genera.

En definitiva, con este proyecto se pretende reducir la carga administrativa de los profesionales sanitarios y potenciar una atención más centrada en la persona atendida.

La nueva solución de IA, integrada directamente en la historia clínica electrónica (Ekon Health), se está desplegando en los servicios de hospitalización y de atención ambulatoria de salud mental, tanto de adultos como de población alumbro juvenil del Hospital Universitario Instituto Pere Mata, con la participación activa de los psiquiatras Samuel Pombo, Nicolás Campano y Laura Rodríguez.

Posteriormente, se ha incorporado a profesionales de la Fundación Pere Mata Terres de l'Ebre para participar en la validación de la herramienta.

El proyecto piloto se alargará hasta octubre con el objetivo de recoger la opinión de los profesionales, mejorar la herramienta, y evaluar el impacto real de su implementación.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso del Hospital Universitario Instituto Pere Mata y de la Fundación Pere Mata Terres de l'Ebre con la transformación digital en el ámbito sanitario, y representa un paso adelante para mejorar la eficiencia, la calidad asistencial y la experiencia profesional.