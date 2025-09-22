Cambrils y la Val d'Aran unen a sus chefs en el Festival Mar i Montanya

Un conejo rellenado de caracoles con lomo de rape y jugo de su asado de Cal Tierno - Casa Irene será uno de los platos del intercambio.Cedida

La primera edición del Festival Mar i Montanya unirá las cocinas de Cambrils y la Val d'Aran a través de jornadas gastronómicas que tendrán lugar del 15 al 30 de octubre en Cambrils y del 1 al 15 de diciembre en la Val d'Aran.

La iniciativa, impulsada por el departamento de Turismo del Conselh Generau de Arán y el Patronato de Turismo de Cambrils, vincula a 6 chefs cambrilenses con 6 chefs araneses para poner en valor la cocina de producto y la tradición catalana. Cada restaurante anfitrión ofrecerá su plato icónico y otro plato creado conjuntamente con el chef invitado, combinando ingredientes de mar y de montaña para generar propuestas únicas.

Entre los platos que se podrán degustar destacan el tuétano de ternera con gamba blanca de Cambrils, la lubina con calabaza, azafrán, cumquat y albóndigas de sepia y butifarra negra, o el canelón de cola de toro con cigalas, uniendo en un plato productos de las dos tierras.

Los restaurantes participantes de Cambrils son Rincón de Diego, Hiu, Casa Macarrilla 1966, Denver, Cal Tierno y El Original, mientras que los araneses son El Portalet, Casa Irene, Se Arraïtzes, Casa Rufus, Casa Turnay y Era Coquèla.

Según los organizadores, el festival busca promover la conexión entre territorios catalanes a través del producto, a la vez que ofrece al comensal una experiencia gastronómica que combina sabores de mar y montaña, símbolo de la cocina catalana.