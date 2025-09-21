Les fuertes lluvias provocan afectaciones en varios trenes con paso por Tarragona

Un tren de la línea R2 Sur entra a la estación de CalafellJordi Marsal

Les intensas lluvias de este domingo han provocado una incidencia de la infraestructura de Rodalies en el Garraf que provoca afectaciones en la R2sud, la R14, la R15, la R16 y la R17.

A raíz de este problema, las líneas pueden sufrir retrasos de hasta 35 minutos, según informa el operador del servicio. De hecho, Rodalies también avisa de posibles cancelaciones.

Asimismo, hay demoras de más de 20 minutos en la línea R4 en los trenes con origen o destino en Sant Vicenç de Calders y con origen o destino en Manresa. En la R11, los trenes tienen que circular por vía única por la caída de un árbol en las vías.