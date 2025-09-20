Alerta naranja por lluvias intensas en Tarragona este domingo

Imagen de archivo de un episodio de lluvia en Tarragona.

Marta Omella Redactora Tarragona

Varias comarcas tarraconenses estarán debajo alerta por lluvia intensa este domingo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión indica precipitaciones generalizadas en casi todo el territorio, con intensidad más elevada en la costa tarraconense, donde se ha activado la alerta naranja a partir de las 12 del mediodía y durante el resto del día.

Antes, desde las 8 de la mañana, la misma zona se encuentra en alerta amarilla. Les comarcas costeras afectadas por la alerta naranja son el Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Montsià, y Baix Ebre.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) también ha emitido avisos por lluvia intensa, aunque su alerta naranja es más restringida, afectando sólo a Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Baix Camp, y se prevé que la alerta finalice a las 18 horas.

Según los servicios meteorológicos, las precipitaciones pueden superar los 40 litros en 30 minutos, con chubascos que a menudo irán acompañados de tormenta, granizo o piedra pequeña y rachas fuertes de viento. El grado de peligro máximo establecido es de 4 sobre 6.

Por su parte, Protección Civil de la Generalitat ha activado en alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT) ante la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña de lluvias que pueden ser intensas el domingo en prácticamente cualquier punto de Cataluña