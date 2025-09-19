La Costa Daurada concentra un tercio de los ahogamientos mortales en Cataluña

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La campaña de baño se ha cerrado con 20 muertes en las playas, cuatro en piscinas y cuatro más en aguas interiores. Son tres

muertes más en las playas con respecto a la campaña del año pasado y, en cambio, en las piscinas son tres menos. En aguas interiores, la cifra se mantiene con respecto al año pasado.

En julio fue especialmente negativo con nueve víctimas mortales, una cifra que hizo que fuera de los peores de los últimos años, pero en agosto las víctimas mortales se redujeron a cuatro y en septiembre no ha habido ninguno. En el caso de las piscinas, se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años, aunque sigue preocupando el elevado número de heridos en las piscinas, que en la campaña de este año han sido 28, de las cuales 22 eran menores de edad.

Les 20 personas que han muerto en las playas durante la temporada de baño lo han hecho mayoritariamente en la Costa Brava (7) y la Costa Central (7), seguido de la Costa Daurada (6). Según los datos de los últimos cinco años, el 41% de los ahogos se han producido en la Costa Brava, un 34% en la Costa Daurada y un 25% en la Costa Central. 13 de las víctimas eran hombres y siete mujeres, y 10 tenían más de 65 años, ocho eran adultos de hasta 64 años y dos han sido menores de edad.

Del total de víctimas mortales, seis han muerto mientras había servicio de vigilancia y ondeaba la bandera verde y cuatro con bandera amarilla. Les otras siete personas se estaban bañando fuera del horario de vigilancia y en cuatro ocasiones en playas sin servicio de vigilancia.

En el caso de las piscinas, tanto uso público como privado, se ha notificado la muerte de cuatro personas, de las cuales dos han estado en piscinas particulares o comunitarias y dos en piscinas de uso público. Con respecto a las edades, tres tenían más de 80 años y uno era adulto. Tres eran mujeres y un hombre. Dos de los ahogos han sido el mes de junio, uno en julio y uno en agosto.

En aguas interiores han muerto cuatro personas, tres de ellas en pantanos y una en un río. Los cuatro eran hombres de entre 15 y 24 años.

3.581 llamadas al 112

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 3.581 llamadas por 2.339 incidencias relacionadas con la campaña de playas, más que en el 2024, cuando la cifra fue de 3.118 llamadas y 2.051 incidentes. El grueso principal de llamadas ha sido desde el Barcelonès (557), seguido del Alt Empordà (435), el Baix Empordà (416), el Maresme (408), el Tarragonès (388), el Garraf (290), la Selva (234), el Baix Camp (210), el Baix Penedès (172) y el Baix Llobregat (124).

El municipio desde donde se han hecho más llamadas ha sido Barcelona con 402, seguido de Roses (160), Sitges (124) y Vilanova i la Geltrú (124). El 50% de las llamadas (1.791) ha estado para pedir asistencia sanitaria al Sistema de Emergencias Médicas (SEM), seguido del 33,18% que ha sido por incidencias o afectaciones para el estado del mar (1.188). El resto de incidentes han sido el rescate de personas, vertidos, temas de civismo o seguridad, entre otros.

145 personas atendidas por el SEM

Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, el SEM ha atendido a 145 personas por ahogo en playas, ríos, piscinas y embalses. En el 80% de los casos, el SEM ha atendido, estabilizado y trasladado posteriormente a la persona afectada a un centro sanitario. La mayoría de las atenciones se ha prestado en las playas con 74 afectados, seguido de las piscinas con 60, los ríos con seis y el mar abierto con un afectado.

Aparte de la veintena de víctimas mortales durante la temporada de baño, nueve personas murieron entre el 1 de enero y el 15 de junio y otra el pasado día 17 de septiembre.