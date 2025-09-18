Sergi, de Valls, gana el bote de «Atrapa'm si pots» y se lleva 76.000 euros

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

El habitante de Valls Sergi ha hecho historia, este miércoles 17 de septiembre en «Atrapa'm si pots» al conseguir el bote del programa después de sólo ocho participaciones. El premio final ha sido de 76.000 euros, una cifra que ha sorprendido a espectadores y concursantes, ya que Sergi era uno de los participantes con menos trayectoria dentro del concurso presentado por Llucià Ferrer.

La victoria del concursante ha dejado en segundo plano Albert, un veterano del show con más de 80 programas y 40.500 euros acumulados, que muchos ya veían como futuro ganador del bote. Pero ha sido el periodista vallense, que a pesar de estar formado en comunicación, no ejerce la profesión, quien se ha llevado el deseado premio después de una actuación brillante.

Un final de nervios

El momento decisivo llegó en el «Minut Final», una prueba de un minuto que pone a prueba conocimientos en diferentes ámbitos. Sergi fue acertando preguntas de distintintos ámbitos como arte, geografía, gastronomía y literatura hasta llegar a la última, de deportes. Cuando parecía que no quedava tiempo, supo responder que el atleta Jacob Kiplimo, récord mundial de media maratón en Barcelona, es de Uganda. Con esta última respuesta, explotó el bote y se llevó 75.000 euros, más los 1.000 que había sumado a «Les Escales».

¿Y ahora qué?

Después del estallido de alegría, el habitante de Valls explicó cuáles son sus planes con el premio: quiere construir una casa nueva desde cero con su mujer y prepararse para la llegada de su primer hijo, que se llamará Genís.

Con este triunfo inesperado, el bote de «Atrapa'm si pots» vuelve a empezar, partiendo de 0 euros, y los espectadores se preguntan si será finalmente Albert quién conseguirá el premio en las próximas semanas. Lo que queda claro con esta inesperada victoria, es que en este programa nunca se puede pronosticar del todo quién será el afortunado que se lleve una buena suma de dinero a casa.